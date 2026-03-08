сегодня в 07:19

72 БПЛА ВСУ уничтожили над регионами России за ночь

Российские средства ПВО сбили и перехватили 72 украинских беспилотника над регионами РФ за ночь. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

По 20 беспилотников сбили над Республикой Крым и Астраханской областью. 14 уничтожили над Ростовской.

Восемь БПЛА ВСУ уничтожили над Белгородской областью. Четыре сбили над Краснодарским краем.

Три украинских беспилотника ликвидировали над Курской областью. Два сбили над Волгоградской. Один перехватили над Азовским морем.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.