Уже 10-12 хлопков: очевидцы сообщили о взрывах при работе ПВО в Ленобласти
Вторую ночь подряд в Выборге гремят взрывы. Вооруженные силы Украины вновь атакуют Ленинградскую область, над регионом активно работает противовоздушная оборона, сообщает SHOT.
Как рассказали местные жители, взрывы начались около 1:30 ночи. По их словам, было слышно 10–12 громких хлопков. По предварительной информации, сбито несколько дронов, отражение атаки продолжается.
Официальных данных о последствиях пока нет. Очевидцы не наблюдают пожаров или разрушений.
Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил прием и отправку самолетов. В воздушном пространстве Ленобласти объявлена опасность БПЛА.
