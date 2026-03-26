Уже 10-12 хлопков: очевидцы сообщили о взрывах при работе ПВО в Ленобласти

сегодня в 02:47

Жители Ленобласти сообщили о взрывах при отражении атаки беспилотников

Вторую ночь подряд в Выборге гремят взрывы. Вооруженные силы Украины вновь атакуют Ленинградскую область, над регионом активно работает противовоздушная оборона, сообщает SHOT .

Как рассказали местные жители, взрывы начались около 1:30 ночи. По их словам, было слышно 10–12 громких хлопков. По предварительной информации, сбито несколько дронов, отражение атаки продолжается.

Официальных данных о последствиях пока нет. Очевидцы не наблюдают пожаров или разрушений.

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил прием и отправку самолетов. В воздушном пространстве Ленобласти объявлена опасность БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.