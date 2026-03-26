Аэропорт Санкт-Петербурга приостановил прием и отправку самолетов
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введены временные ограничения. Он не принимает и не отправляет самолеты, сообщает пресс-служба Росавиации.
Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX, в воздушном пространстве региона объявлена опасность БПЛА.
Кроме того, в Росавиации предупредили, что столичные аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Из-за этого возможны изменения в графике полетов.
