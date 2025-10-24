«Ужасно страшно»: жительница Красногорска рассказала об атаке БПЛА на жилой дом

сегодня в 09:07

Жительница Красногорска рассказала о громком хлопке при атаке БПЛА на дом

Жительница соседнего подъезда жилого дома в Красногорске, поврежденного при атаке БПЛА, рассказала, что ее разбудил громкий хлопок, сообщает Life.ru .

Она отметила, что после хлопка семья успокоилась и уснула. Уже утром женщина увидела последствия атаки беспилотника.

«Хлопок был. Испугались, конечно. Ужасно страшно», — поделилась горожанка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов. В результате ЧП пострадали пять человек, среди них один ребенок. Четверых госпитализировали.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.

