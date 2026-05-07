Ушаков рассказал, что нужно сделать Украине для завершения боевых действий

Украине необходимо сделать один серьезный шаг, после которого будут поставлены на паузу боевые действия. Также откроются перспективы для обсуждения долгого урегулирования конфликта, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков журналистам, сообщает ТАСС .

По словам Ушакова, все стороны трехсторонних переговоров по завершению конфликта осознают, как именно нужно действовать, чтобы достичь важного шага в урегулировании.

Также он отметил, что американские участники трехсторонних переговоров в настоящее время заняты иной серьезной и важной проблемой, подразумевая события на Дальнем Востоке.

Ушаков отметил, что украинскую команду уже пытались убедить всеми усилиями и возможности для принятия данного шага, и они осознают, что в настоящий момент все зависит от решения политического руководства Украины.

Помощник президента при этом не назвал конкретно, что за серьезный шаг необходимо сделать Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявленное Россией перемирие будет идти 8 и 9 мая. Парад в российской столице проведут.

