Уничтожены еще 2 летевших на Москву беспилотника ВСУ

Средства ПВО ликвидировали еще два летевших на Москву украинских беспилотника. Произошло падение обломков, сообщил в своем канале в MAX мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

Украинские боевики с ночи пытаются атаковать Москву. С 02:28 уже было сбито 38 БПЛА ВСУ, летевших к российской столице.

Украинские беспилотники уже третий день пытаются прорваться к Москве и области. Их успешно сбивают средства ПВО.

