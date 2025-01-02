сегодня в 13:51

Украинский самолет и 97 дронов сбили средства ПВО над РФ за прошедшую ночь

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили над территорией России украинский самолет Су-27 и 97 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские военнослужащие уничтожили 6 реактивных снарядов американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение объектам энергетики оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре аэродромов ВСУ, а также живой силе и боевой технике противника в 146 районах.

В оборонном ведомстве добавили, что удары по военным целям наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

Ранее издание 19FortyFive сообщало, что избранному президенту США Дональду Трампу придется согласиться на большие территориальные уступки со стороны Киева, чтобы добиться прекращения украинского конфликта.