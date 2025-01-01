Трампу придется пойти на территориальные уступки Украины
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Избранному американскому президенту Дональду Трампу придется согласиться на большие территориальные уступки со стороны Украины, чтобы добиться прекращения конфликта, сообщает ТАСС.
Как пишет информпортал 19FortyFive, конфликт для Киева сегодня уже проигран, и нет военных способов предотвратить данный исход. Поэтому избранному главе государства для его завершения на приемлемых для РФ дипломатических условиях, нужно будет пойти на сделку.
При этом в результате нее, по мнению издания, может быть отдано еще больше территорий Украины, а также он может публично подчеркнуть, что стана никогда не будет принята в Североатлантический альянс.
А в случае, если Трамп не согласится на российские условия, то ВС РФ продолжат спецоперацию и медленно ликвидируют ВСУ и в итоге возьмут территорию силой.