Как пишет информпортал 19FortyFive, конфликт для Киева сегодня уже проигран, и нет военных способов предотвратить данный исход. Поэтому избранному главе государства для его завершения на приемлемых для РФ дипломатических условиях, нужно будет пойти на сделку.

При этом в результате нее, по мнению издания, может быть отдано еще больше территорий Украины, а также он может публично подчеркнуть, что стана никогда не будет принята в Североатлантический альянс.

А в случае, если Трамп не согласится на российские условия, то ВС РФ продолжат спецоперацию и медленно ликвидируют ВСУ и в итоге возьмут территорию силой.