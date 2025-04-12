Украинский F-16 сбит российской ракетой

Украинский истребитель F-16 был уничтожен российской ракетной атакой во время выполнения боевого задания, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC.

По данным источников BBC в ВСУ, по самолету было выпущено три ракеты — предположительно с зенитного комплекса С-400 или перехватчика с ракетами Р-37 класса «воздух-воздух».

Расследование инцидента осложняется отсутствием системы распознавания «свой-чужой» на поставленных Западом F-16. Специальная комиссия будет выяснять, как противнику удалось поразить истребитель в зоне контроля украинских сил.

Ранее сообщалось о гибели летчика сбитого F-16. Владимир Зеленский подтвердил факт потери самолета и поручил военным предоставить детальный отчет о происшествии.

Украинская сторона категорически отвергла версию о «дружественном огне», поскольку в районе операции не было украинских систем ПВО.