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На Украине сообщили о гибели пилота F-16 во время боевого задания

В субботу во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний военный Павел Иванов, сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram .

В ведомстве отметили, что украинские пилоты F-16 ежедневно выполняют боевые задания «на разных направлениях в невероятно сложных условиях».

Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу.

Место гибели пилота и судьбу самолета в ВС ВСУ не уточнили.

Ранее в марте Минобороны РФ не подтвердили информацию, что российские военные уничтожили истребитель F-16 в Сумской области. Военные блогеры утверждали, что американского «боевого сокола» сбили средствами ПВО.