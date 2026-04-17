Украинский дрон влетел в жилой дом в Белгородской области

После удара пожар произошел на балконе одной из квартир, которая расположена на верхнем этаже. Гладков опубликовал фото, как языки пламени подирают конструкцию. Рядом можно заметить разбитое окно.

Возгорание было ликвидировано пожарными расчетами.

Предварительно, в результате атаки дрона никто не пострадал.

Ранее мирная жительница погибла в результате целенаправленной атаки киевского режима территории сельхозпредприятия в Белгородской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.