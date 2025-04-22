Украинский дрон раскурочил гражданскую легковушку в Херсонской области
Сальдо: ВСУ ударили беспилотником-камикадзе по гражданской машине под Херсоном
Фото - © РИА Новости
Украинские солдаты нанесли удар беспилотником-камикадзе по гражданской машине рядом с Новой Маячкой в Алешкинском округе Херсонской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
Внутри машины находились водитель и пассажир. Они получили сильные ранения.
На опубликованных фото видно, что дрон сильно повредил салон автомобиля. Лобовое стекло вырвано, в салоне огромная дыра. Внутри машины много крови.
В Голопристанском округе случился лесной пожар из-за обстрела ВСУ.
Ранее Сальдо заявлял, что для освобождения Херсона и правобережья складывается благоприятная военно-политическая ситуация.