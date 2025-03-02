Для освобождения Херсона и всего правобережья складывается благоприятная военно-политическая ситуация, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Будет нелегко, но не сомневаюсь, что всё у нас получится. Жди нас, Херсон!» — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что российские военнослужащие уже освобождали Херсон 2 марта 2022 года. По словам главы региона, для местных жителей присоединение Херсонской области к России стало настоящим чудом.

Сальдо добавил, что для Северного Причерноморья наступил новый исторический этап развития, связанный с интеграцией в состав Российской Федерации.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что солдаты ВСУ обстреляли легковую машину в Херсонской области. В результате атаки противника двое мирных жителей погибли.