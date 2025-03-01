ВСУ убили трех мирных жителей в Херсонской области
Сальдо: из-за ударов ВСУ погибли три мирных жителя Херсонской области
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Из-за атак ВСУ умерли три мирных жителя Херсонской области. Еще пять ранены, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
Солдаты ВСУ обстреляли легковую машину между Обрывками и Новой Маячкой. В ней ехали три мирных жителя. Двое из них скончались сразу, одна жительница была тяжело ранена.
В Алешках в результате атаки ВСУ по жилой застройке умер мирный житель. Еще один человек был ранен.
В Казачьих Лагерях, Новой Каховке и Великой Лепетихе в результате атак ВСУ ранены три человека.
20 февраля Сальдо заявил, что в результате обстрелов ВСУ умерли два жителя Херсонской области — мужчина и женщина.