ВСУ убили трех мирных жителей в Херсонской области

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Из-за атак ВСУ умерли три мирных жителя Херсонской области. Еще пять ранены, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Солдаты ВСУ обстреляли легковую машину между Обрывками и Новой Маячкой. В ней ехали три мирных жителя. Двое из них скончались сразу, одна жительница была тяжело ранена.

В Алешках в результате атаки ВСУ по жилой застройке умер мирный житель. Еще один человек был ранен.

В Казачьих Лагерях, Новой Каховке и Великой Лепетихе в результате атак ВСУ ранены три человека.

20 февраля Сальдо заявил, что в результате обстрелов ВСУ умерли два жителя Херсонской области — мужчина и женщина.