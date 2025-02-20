Двое погибли, еще 8 пострадали: подведены страшные итоги обстрела ВСУ Херсонщины

Губернатор Сальдо: при обстреле ВСУ погибли 2 жителя Херсонской области
Спецоперация

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В течение суток украинские войска обстреливали Херсонскую область. В результате погибли два мирных жителя — женщина в Алешках и мужчина в Голой Пристани, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, еще 8 человек были ранены. Четыре мирных жителя пострадали в Каховке, один — в Старой Збурьевке и трое — в Алешках.

Также боевики ВСУ устроили обстрел Новой Каховки и Новой Маячки. Там пострадавших нет.

Ранее Сальдо заявлял, что дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль скорой помощи в Херсонской области.