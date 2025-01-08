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Сальдо: дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль «скорой» в Херсонской области

Украинские боевики ночью с 7 на 8 января сбросили с дрона взрывчатое вещество на машину «скорой помощи» Алешкинской бригады. Автомобиль стоял у Центральной районной больницы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Пространство рядом с машиной противник закидал минами «Лепесток». Никто не пострадал.

В последнее время украинские боевики увеличивают количество террористических действий, отметил Сальдо. Они обстреливают Херсонскую область из артиллерии, атакуют беспилотниками и мешают работе экстренных служб.

Ранее украинские боевики нанесли удар по Центральной районной больнице города Алешки. Тогда они тоже использовали беспилотники.