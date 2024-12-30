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Захарова: Киев показал нацистскую сущность атакой на больницу под Херсоном

ВСУ снова атаковали Центральную районную больницу города Алешки Херсонской области с помощью беспилотников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этим поступком Киев продемонстрировал свою нацистскую сущность, пишет ТАСС .

Предварительно известно, что ВСУ направили беспилотник намеренно в кабинет главного врача медицинского учреждения. В итоге из-за действий киевского режима погибли заместитель главврача по лечебной работе Василий Борисов, а главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения.

«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что все причастные к данному преступлению понесут наказание в рамках действующего закона. Захарова также призвала правительства иностранных государств решительно осудить атаку на больницу.

Она также подчеркнула, что если осуждения действий киевского режима не последует, это будет расцениваться как пособничество в кровавых действиях.