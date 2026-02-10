Украинский батальон зэков «Шквал» больше не может сражаться за Купянск
Фото - © Игорь Маслов/РИА Новости
Украинский батальон «Шквал», состоящий из бывших заключенных, утратил боеспособность. На данный момент он больше не может сражаться за Купянск Харьковской области, сообщает SHOT.
Основные причины больших потерь с украинской стороны — массовые обморожения, дезертирство и обострение туберкулеза, которым многие мобилизованные переболели ранее. Командование практически бросило бойцов на произвол судьбы: еду им сбрасывали с дронов раз в неделю.
На данный момент один из батальонов «Шквала» убирают с Купянского направления. Его отправили на доукомплектование и восстановление боеспособности. По информации российских военных, потери украинского подразделения заключенных составляют более 60 человек.
Всего почти 100 военных ВСУ насмерть замерзли в блиндажах в 2026 году на окраинах Купянска.
