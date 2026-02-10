Украинский батальон зэков «Шквал» больше не может сражаться за Купянск

Украинский батальон «Шквал», состоящий из бывших заключенных, утратил боеспособность. На данный момент он больше не может сражаться за Купянск Харьковской области, сообщает SHOT .

Основные причины больших потерь с украинской стороны — массовые обморожения, дезертирство и обострение туберкулеза, которым многие мобилизованные переболели ранее. Командование практически бросило бойцов на произвол судьбы: еду им сбрасывали с дронов раз в неделю.

На данный момент один из батальонов «Шквала» убирают с Купянского направления. Его отправили на доукомплектование и восстановление боеспособности. По информации российских военных, потери украинского подразделения заключенных составляют более 60 человек.

Всего почти 100 военных ВСУ насмерть замерзли в блиндажах в 2026 году на окраинах Купянска.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.