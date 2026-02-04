Почти 100 боевиков ВСУ насмерть замерзли в окопах у Купянска

Почти 100 боевиков ВСУ насмерть замерзли в блиндажах в 2026 году на окраинах Купянска в Харьковской области. За прошлую неделю российские военные помешали четырем попыткам противника перейти через реку Оскол и организовать ротацию замерзающих товарищей, сообщает SHOT .

Снабжение украинских боевиков было полностью нарушено на Купянском направлении. Солдаты, которые смогли занять и создать блиндажи в лесу, замерзли от холода. Также они голодают.

Погибшие, преимущественно, из 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопеходных бригад противника. Им больше не подвозят теплые вещи и еду.

Оставшиеся в блиндажах боевики ВСУ стараются спастись. Они прячутся, разводят костры с целью согреться. Однако подобные укрытия находят с помощью БПЛА. По ним наносят огневое поражение.

