Украинские войска попытались ударить по территории России почти 70 раз за ночь

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Минобороны РФ: за ночь сбиты 68 украинских беспилотников над территорией России

Украинские боевики вновь попытались нанести удары по территории России с использованием беспилотников. Однако атака противника была отбита, сообщает Минобороны РФ.

За ночь российские средства противовоздушной обороны вывели из строя 68 БПЛА ВСУ. 25 беспилотников уничтожили над Брянской областью.

17 БПЛА вывели из строя над Крымом, 11 над Краснодарским краем, 10 над Смоленской областью, два над Тверской областью, по одному над Курской, Ростовской и Калужской областями.

Утром 31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ВС РФ отбили нападение надводных украинских беспилотников.