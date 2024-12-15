Украинские войска бросают тероборону как приманку для ВС РФ в Курской области

ВСУ используют солдат территориальной обороны в Курской области в качестве приманки для российских бойцов. Такие отряды Киев отправляет на смерть, пишет РИА Новости .

На линию боевого соприкосновения в Курской области украинские боевики заводят солдат территориальной обороны. Их отправляют на смерть.

Их задача состоит в том, чтобы выявить точки на карте, из которых ВС РФ ведут огонь. Также солдаты противника, по задумке командования, должны не дать за короткий срок взять контроль над позициями.

Кроме того, иногда украинское командование ставит задачу перед своими боевиками нанести удар российским войскам во фланг.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Украину открыть гуманитарный коридор для жителей оккупированных ВСУ районов Курской области. Им нужно дать возможность эвакуироваться в безопасное место.