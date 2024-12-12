Москалькова попросила Киев организовать гумкоридор для жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Киеву и попросила открыть гуманитарный коридор для жителей оккупированных ВСУ районов Курской области. Просьба направлена на то, чтобы мирные жители эвакуировались в безопасное место, сообщает ТАСС .

По данным Москальковой, люди, не успевшие покинуть оккупированные территории региона, как правило, прячутся в подвальных помещениях. Там не осуществляется целенаправленный подвоз гумпомощи в нарушение Женевских конвенций.

В связи с этим Москалькова обратилась к украинской стороне. Она попросила организовать гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место, выразив надежду на то, что Киев предпримет конкретные действия для спасения мирных жителей после переговорного процесса.

Омбудсмен обратила внимание на похолодание и на тот факт, что у многих жителей области, пребывающих на оккупированных территориях, нет отопления. Она добавила, что администрация президента РФ делает все, чтобы активизировать по возможности переговорный процесс для спасения мирных жителей.

Ранее стало известно, что РФ и Украина договорились об обмене посылками для пленных военных. Его планируется провести в декабре.