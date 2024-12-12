РФ и Украина договорились об обмене посылками для пленных военных

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова договорилась с украинским коллегой по вопросу, касающемуся обмену посылками для военнопленных к Новому году, сообщает ТАСС .

«Мы с украинским омбудсменом договорились о том, что к Новому году мы передадим посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами», — сказала уполномоченный по правам человека в РФ

По ее словам, обмен планируется провести в декабре. Он будет на российско-белорусской границе или в другом месте, пока неизвестно.

Она также поблагодарила белорусскую сторону, выступающую фактически миротворцем и посредником в гуманитарных акциях между РФ и Украиной.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не принял предложение о перемирии на Рождество и обмене пленными. Украинский лидер отверг и исключил данную инициативу.