Орбан: Зеленский отверг предложение по перемирию на Рождество

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не принял предложение о перемирии с РФ на Рождество и масштабном обмене пленными, пишет РИА Новости .

«Мы предложили прекращение огня на Рождество и масштабный обмен пленными», — написал он на странице в Facebook*.

По его словам, президент Украины «отверг и исключил» это предложение.

Ранее Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и устроить обмен военнопленными.

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