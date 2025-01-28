На территориях Курской области, которые временно захватывали украинские войска, нашли трупы расстрелянных мирных жителей со связанными руками, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен призвала международное сообщество расследовать эти убийства, сообщает «Царьград» .

«У нас есть подтверждение того, что на освобожденной территории были обнаружены помещения с мирными людьми со связанными руками и признаками насильственной смерти», — сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, погибшие были расстреляны украинскими военными. Эти случаи должны получить «как можно большую огласку», чтобы международные организации изобличили виновных в преступлениях против человечности, подчеркнула Москалькова.

Ранее омбудсмен опубликовала список из 517 людей, разыскиваемых в Курской области.

