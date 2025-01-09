Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых в Курской области

Со многими жителями Курской области прервалась связь после вторжения ВСУ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поделилась списком из 517 разыскиваемых граждан.

По словам омбудсмена, родные и близкие пропавших людей уже долгое время не могут выйти с ними на связь. По этому вопросу граждане обратились к Москальковой.

«Публикую список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области», — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она также обратилась ко всем, кому известно о судьбе разыскиваемых людей, попросив их сообщить всю информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 707-56-67 или через электронную форму на сайте.

Ранее Москалькова сообщила о встрече с украинским омбудсменом. Они в том числе обсудили дальнейшие гуманитарные контакты.