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Москалькова сообщила о встрече с украинским омбудсменом

30 декабря прошла еще одна встреча с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Об этом написала в своем Telegram-канале российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Они вместе с украинским коллегой поговорили с военнопленными с двух сторон. Также Москалькова и Лубинец обсудили дальнейшие гуманитарные контакты.

Обсуждались, в том числе, вопросы возвращения гражданских лиц и воссоединение семей.

30 декабря произошел обмен пленными между Россией и Украиной. Каждая сторона передала по 150 человек.