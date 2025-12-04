Жители Красноармейска рассказали о бесчинствах солдат ВСУ. Они надевали гражданскую одежду и в состоянии алкогольного опьянения стреляли по мирным, стоящим в очереди у магазина, сообщает «Звезда».

Местные жители рассказали журналистам, как бойцы украинской армии относились к людям. По их словам, солдаты разгуливали по городу в гражданской одежде и стреляли по тем, кто стоял в очереди у магазина. Один из мужчин получил ранения стоп, потому что не остановился, проезжая мимо на велосипеде.

«Мужик на велосипеде едет, слышит, кричат: „Стоять!“. Повернулся, в гражданке стоит. Ну мало ли кто стоит в гражданке. Развернулся и начал дальше ехать. А он начинает стрелять по нему», — вспомнил очевидец.

Российский командир Геннадий Дорошев рассказал, что военные ВСУ во время боев за Красноармейск впали в панику после того, как их боевые группы стали пропадать, а техника начала взрываться. По его словам, они переодевались и двигались в гражданской одежде.

