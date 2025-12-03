сегодня в 05:23

Командир: ВСУ впали в панику во время боев за Красноармейск

Военные ВСУ во время боев за Красноармейск впали в панику после того, как их боевые группы стали пропадать, а техника начала взрываться, рассказал командир роты Геннадий Дорошев, сообщает РИА Новости .

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины «переодевались и двигались они в гражданской форме одежды».

«Мы продвигались с западной стороны и больше уходили на промзону города, с целью перерезать трассу снабжения из Гришино. Заминировали там дороги и заняли оборону», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал освобождение Красноармейска от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими войсками. По его словам, этот город имел стратегическое значение для обеих воюющих сторон.

В понедельник Владимир Путин посетил один из пунктов управления СВО и заслушал доклад об освобождении Красноармейска от присутствия представителей киевского режима.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.