Командир: ВСУ впали в панику во время боев за Красноармейск
Военные ВСУ во время боев за Красноармейск впали в панику после того, как их боевые группы стали пропадать, а техника начала взрываться, рассказал командир роты Геннадий Дорошев, сообщает РИА Новости.
По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины «переодевались и двигались они в гражданской форме одежды».
«Мы продвигались с западной стороны и больше уходили на промзону города, с целью перерезать трассу снабжения из Гришино. Заминировали там дороги и заняли оборону», — рассказал он.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал освобождение Красноармейска от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими войсками. По его словам, этот город имел стратегическое значение для обеих воюющих сторон.
В понедельник Владимир Путин посетил один из пунктов управления СВО и заслушал доклад об освобождении Красноармейска от присутствия представителей киевского режима.
