Депутат ВР Федиенко: на Украине ТЦК мобилизовывает даже людей с бронью

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) проводят мобилизацию даже тех мужчин, которые получили бронь. С жалобой на этот факт обратился в военкомат депутат Верховной рады Александр Федиенко, сообщают « Военкоры Русской Весны ».

Парламентарий выложил в соцсети ответ на свое обращение от Николаевского областного ТЦК. Его сотрудники были замечены в мобилизации мужчин, у которых есть государственная бронь.

В Николаевском областном ТЦК признали факт отправки на линию боевого соприкосновения украинцев, работающих на критически важных предприятиях. Однако сотрудники территориального центра комплектования объяснили действия коллег.

«Должностными лицами, которые аннулировали отсрочку от призыва, не был учтен факт бронирования этих работников за предприятием, признанным критически важным», — написали Федиенко в письме.

Парламентарий добавил, что теперь на Украине могут отобрать отсрочку у сотрудника даже важного завода. Сотрудникам ТЦК не важно, есть у мужчины бронь или нет.

Ранее в украинских Черновцах умер мужчина после попытки демобилизовать его силой.