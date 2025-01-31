Украинские боевики попытались ударить дронами по России 49 раз за ночь
Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 49 украинских БПЛА над Россией
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Ночью украинские боевики вновь предприняли попытку нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Атаку БПЛА противника удалось отразить, сообщает Минобороны РФ.
За ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 49 беспилотников ВСУ. 25 дронов ликвидировали под Ростовом.
Шесть беспилотников уничтожили в небе Волгоградской, шесть над Курской, четыре над Ярославской, по два над Воронежской и Белгородской областями. Еще пару дронов ВСУ ликвидировали в Краснодарском крае.
Ранее водитель пострадал во время атаки беспилотников противника на Воронежскую область.