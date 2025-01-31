Украинские боевики попытались ударить дронами по России 49 раз за ночь

За ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 49 беспилотников ВСУ. 25 дронов ликвидировали под Ростовом.

Шесть беспилотников уничтожили в небе Волгоградской, шесть над Курской, четыре над Ярославской, по два над Воронежской и Белгородской областями. Еще пару дронов ВСУ ликвидировали в Краснодарском крае.

Ранее водитель пострадал во время атаки беспилотников противника на Воронежскую область.