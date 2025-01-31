Водитель пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область

сегодня в 04:00

Беспилотники ВСУ повторно за ночь пятницы нанесли удар по Воронежской области, пострадал водитель автомобиля, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги», — написал в соцсетях глава региона.

Повреждены жилой дом, ферма, промышленное предприятие в Воронеже.

Ранее ночью в пятницу ПВО отразила атаки на Воронеж, и Ростовскую область обошлось без пострадавших и разрушений.