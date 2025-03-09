Украинские боевики атаковали рынок в Великих Копанях в Херсонской области

Сальдо: ВСУ нанесли удар HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области

Украинские солдаты атаковали двумя ракетами из РСЗО HIMARS рынок в Великих Копанях в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

В момент украинской атаки по торговым рядам ходили множество мирных жителей. Есть погибшие и большое количество раненых. На месте обстрела работают службы, добавил Сальдо.

ТАСС со ссылкой на Минздрав Херсонской области сообщает, что, предварительно, четыре человека пострадали.

Ранее Сальдо говорил, что для освобождения Херсона складывается благоприятная обстановка.