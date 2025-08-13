«Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что киевский режим оперативно эвакуирует семей с детьми из города Белозерское, а также из населенных пунктов Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины, Святогоровка, Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.

Ранее стало известно, что ВСУ терпят поражение на покровском и константиновском направлениях, поэтому они перемещают свои силы из Сум в ДНР. В пределах линии боевого столкновения находятся в основном иностранные наемники.