сегодня в 11:49

Киев направил боевиков запрещенной в России террористической группировки «Азов»* на Красноармейский направление фронта, пишет ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой Народной Республике Игоря Кимаковского.

По словам Кимаковского, подразделения «Азова»* были переброшены на Красноармейскую агломерацию.

«Известно, что противник перебросил на красноармейскую агломерацию запрещенный „Азов“», — сказал советник.

Какие дальнейшие действия предпримут Вооруженные силы Украины, пока неизвестно.

Ранее бойцы российской группировки войск «Север» вступили в бой против украинской бригады спецназначения «Азов»*. Формированиям боевиков было нанесено поражение, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке.

*Организация признана террористической, запрещена в РФ.