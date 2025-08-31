Украина перебросила боевиков «Азова»* на красноармейский участок фронта
Фото - © РИА Новости
Киев направил боевиков запрещенной в России террористической группировки «Азов»* на Красноармейский направление фронта, пишет ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой Народной Республике Игоря Кимаковского.
По словам Кимаковского, подразделения «Азова»* были переброшены на Красноармейскую агломерацию.
«Известно, что противник перебросил на красноармейскую агломерацию запрещенный „Азов“», — сказал советник.
Какие дальнейшие действия предпримут Вооруженные силы Украины, пока неизвестно.
Ранее бойцы российской группировки войск «Север» вступили в бой против украинской бригады спецназначения «Азов»*. Формированиям боевиков было нанесено поражение, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке.
*Организация признана террористической, запрещена в РФ.