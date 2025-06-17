сегодня в 13:22

Минобороны РФ заявило о боях против спецназа «Азов»* в ДНР

Бойцы российской группировки войск «Север» вступили в бой против украинской бригады спецназначения «Азов»*. Формированиям боевиков было нанесено поражение, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке.

За прошедшие сутки военнослужащие «Центральной» группы улучшили положение на передовой. Российские военные нанесли поражения бригаде «Азов»*, а также двум бригадам морпехов, нацгвардии, трем механизированным и десантно-штурмовой бригадам ВСУ.

Удары по вражеским формированиям наносились в окрестностях населенных пунктов Красноармейск, Новониколаевка, Русин Яр и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.

В зоне ответственности «Центра» за сутки уничтожено до 530 военнослужащих ВС Украины, пять пикапов и три боевые бронированные машины противника.

*Признан террористическим и запрещен в России