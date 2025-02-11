«Украина едет за армией Европы»: NYT назвала главную тему Мюнхенской конференции

Отправка европейских миротворцев на Украину после окончания конфликта «наверняка станет центральной темой» в ходе обсуждений на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, считает The New York Times (NYT). Ожидается, что в саммите также примут участие первые лица США, в том числе глава Госдепа Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее ряд стран, в том числе Франция, Великобритания и балтийские государства выступили за включение своих военных в состав обсуждаемой миротворческой миссии, которую могли бы отправить на Украину. Вместе с тем многие чиновники и эксперты продолжают считать такую отправки европейских сил на Украину безрассудной, отмечает NYT.

Некоторые аналитики придерживаются мнения, что если Украина и Россия договорятся о прекращении огня, то президент США Дональд Трамп сделает Европу ответственной за заключение мира. Так он хочет «сократить американские обязательства» в этом вопросе, полагают эксперты.

Вместе с тем издание считает, что если к предполагаемым миротворческим силам не подключится армия США и ее ресурсы, то европейские войска ждут серьезные риски на Украине.