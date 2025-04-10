Украина атаковала четырьмя дронами два российских региона
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Курская и Брянская области 10 апреля подверглись очередной атаке со стороны Украины. Противник пытался обстрелять два российских региона с помощью четырех дронов, сообщили в Минобороны РФ.
Представители киевского режима атаковали с помощью дронов российские регионы в период с 17:00 до 18:00 по московскому времени. Все вражеские беспилотники уничтожили дежурные средства ПВО.
По Курской области военнослужащие Украины пытались ударить тремя беспилотниками, а по Брянской области — одним.
На момент публикации заметки информации о последствиях атаки не поступало.
Ранее сообщалось, что российские военные подняли флаг ВДВ на территории населенного пункта Журавка в Сумской области. Момент попал на видео.