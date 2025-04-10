Российские военные подняли флаг ВДВ в Журавке Сумской области

Российские военнослужащие в ходе выполнения боевой задачи в населенном пункте Журавка в Сумской области подняли влаг ВДВ. Этот момент попал на видео, пишет РЕН ТВ .

«Овладеть населенным пунктом в Сумской области, населенный пункт Журавка. Приказываю, при овладении населенным пунктом Журавка, водрузить флаг Российской Федерации, а также флаг Воздушно-десантных войск», — сказал командир.

После этого военные подняли флаги. На церемонии присутствовал священнослужитель, который благословил поднятие флагов.

Работу выполнили уссурийские десантники из состава группировки войск «Север»

В настоящее время парашютно-десантные подразделения закрепились в Журавке, а разведывательные продолжают работать в тылу противника на территории Сумской области.