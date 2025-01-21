Ударила «Молния»: ВС РФ разбили пункты временной дислокации ВСУ новыми дронами

Российские военные уничтожили несколько пунктов связи и дислокации ВСУ в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики, сообщает SHOT .

Отечественная аэроразведка установила наличие большого скопления военнослужащих ВСУ на окраине населенного пункта. Формирования противника осуществляли подозрительные передвижения.

Координаты местонахождения скопления ВСУ передали операторам БПЛА. Они использовали новый тип беспилотных аппаратов «Молния» для ликвидации противника. Такие дроны неуязвимы для систем РЭБ.

Всего по ВСУ было применено три FPV-дрона-камикадзе. БПЛА поразили более 20 человек личного состава противника на участке, который использовался для размещения пунктов связи, а также пунктов временной дислокации военных ВСУ.

Поражение цели было зафиксировано с помощью камер объективного контроля. На кадрах видно, как противник бросает своих раненых и убегает с места обстрела.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что значительная часть территории Часова Яра в ДНР сейчас находится под контролем ВС РФ. По его словам, российские войска очень серьезно закрепились на юге города.