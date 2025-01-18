Марочко: большая часть Часова Яра находится под контролем ВС РФ

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Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что значительная часть территории Часова Яра в ДНР сейчас находится под контролем российской армии. Об этом сообщает ТАСС .

«Касаемо населенного пункта Часов Яр, то здесь есть значительные успехи у наших подразделений», — уточнил Марочко.

По его словам, ВС РФ очень серьезно закрепились на юге Часова Яра. Кроме того, есть успехи на северо-востоке города.

Эксперт добавил, что российские военные продвигаются и в окрестностях населенного пункта. Недавно пала основная точка сопротивления противника в городе — огнеупорный завод.

Ранее ВС РФ начали зачищать от ВСУ населенный пункт Времевка в ДНР.