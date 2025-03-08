У России появилось новое условие на переговорах по Украине

Bloomberg: у Путина появилось условие по миротворцам на Украине

Президент РФ Владимир Путин назвал условие для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Оно касается миротворцев, сообщает Lenta со ссылкой на Bloomberg.

Путин хочет самостоятельно подобрать список государств, которые отправят миротворцев на Украину. Так, правительство РФ не против, чтобы в зоне СВО появились китайские солдаты.

При этом участие миротворцев из стран ЕС для России будет неприемлемым.

Ранее сообщалось, что РФ готова обсудить временное прекращение огня с Украиной в случае, если будет достигнут ощутимый прогресс в мирном соглашении по урегулированию конфликта.