Bloomberg: Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной

Россия выражает готовность к обсуждению временного прекращения огня с Украиной при условии достижения ощутимого прогресса в окончательном мирном соглашении по урегулированию конфликта, сообщает агентство Bloomberg .

Два источника агентства утверждают, что для достижения договоренности о прекращении огня Кремлю необходимо чёткое осознание фундаментальных положений окончательного мирного соглашения.

При этом согласно информации, полученной из другого источника, Россия будет настаивать на установлении четких параметров возможной миротворческой миссии, включая определение круга стран, которые примут участие в ее реализации.

Ранее спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что США и Украина в Саудовской Аравии обсудят прекращение огня на полгода. По его словам, идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения.