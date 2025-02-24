У Пескова нет информации о намерении Трампа установить мир на Украине на этой неделе
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о том, действительно ли американский лидер Дональд Трамп собрался устанавливать мир на Украине на этой неделе, сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля отметил, что в этом вопросе лучше дождаться уточнений от представителей США.
По словам Пескова, в данном случае, вероятно, подробности поступят от его коллеги в Вашингтоне — пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
Официальный представитель Кремля добавил, что пока не располагает информацией о намерении Трампа установить мир на Украине на этой неделе.
Ранее Левитт заявила, что Трамп уверен, что установить мир на Украине получится уже на этой неделе. По ее словам, в Белом доме работают над реализацией договоренностей.