У Пескова нет информации о намерении Трампа установить мир на Украине на этой неделе

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о мире на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о том, действительно ли американский лидер Дональд Трамп собрался устанавливать мир на Украине на этой неделе, сообщает РИА Новости .

Официальный представитель Кремля отметил, что в этом вопросе лучше дождаться уточнений от представителей США.

По словам Пескова, в данном случае, вероятно, подробности поступят от его коллеги в Вашингтоне — пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

Официальный представитель Кремля добавил, что пока не располагает информацией о намерении Трампа установить мир на Украине на этой неделе.

Ранее Левитт заявила, что Трамп уверен, что установить мир на Украине получится уже на этой неделе. По ее словам, в Белом доме работают над реализацией договоренностей.