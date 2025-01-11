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Рогов: российским военным осталось пять км до Днепропетровской области

Российским военным осталось преодолеть на некоторых участках фронта всего пять километров до границы Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам эксперта, российские военные быстро продвигаются к границе с Днепропетровской областью Украины.

«У киевского режима по этому поводу очень сильная паника. На отдельных участках фронта приближение уже составляет около пяти километров», — сказал Рогов в беседе с агентством.

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удар по «95-му кварталу» в Кривом Роге, где жил Владимир Зеленский и атаковали два военных аэропорта.