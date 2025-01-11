«У Киева паника»: Рогов о приближении россиян к Днепропетровской области

Рогов: российским военным осталось пять км до Днепропетровской области
Спецоперация

Российским военным осталось преодолеть на некоторых участках фронта всего пять километров до границы Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам эксперта, российские военные быстро продвигаются к границе с Днепропетровской областью Украины.

«У киевского режима по этому поводу очень сильная паника. На отдельных участках фронта приближение уже составляет около пяти километров», — сказал Рогов в беседе с агентством.

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удар по «95-му кварталу» в Кривом Роге, где жил Владимир Зеленский и атаковали два военных аэропорта.