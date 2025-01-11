Подполье: российские военные нанесли удар по «95-му кварталу» в Кривом Роге

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Российские военные нанесли удар по «95-му кварталу», где жил Зеленский

Российские военные нанесли удар по «95-му кварталу» в Кривом Роге, где жил Владимир Зеленский, сообщили РИА Новости в подполье.

«Удар нанесен в направлении микрорайона „95-й квартал“ в Кривом Роге, где ранее жил Зеленский», — сказано в сообщении агентства.

Также зафиксированы атаки по Кременчугскому автосборочному предприятию, аэропортам в пригороде Черкасс и Канатово в Кировоградской области.

Ранее в Киеве и девяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. В столице страны звучали взрывы — о последствиях не сообщалось.