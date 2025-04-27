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«Царьград»: ВСУ готовят прорыв в Россию на майские праздники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят прорыв на территорию России на майские праздники, накапливая численность личного состава в Харьковской области, сообщает «Царьград» .

В настоящее время противник стягивает значительные силы в район населенного пункта Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области.

«Зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооруженных формирований Украины в пределах населенного пункта Великий Бурлук», — подтвердил замруководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк.

Военные эксперты опасаются, что киевский режим может попытаться устроить прорыв на майские праздники, когда российское военное командование и мирные жители отправляются на отдых.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что самая боеспособная часть украинской армии была отправлена в нокдаун в результате полного освобождения Курской области.