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Поддубный: самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в Курской области

Военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный в интервью РИА Новости заявил, что самая боеспособная часть украинской армии отправлена в нокдаун в результате полного освобождения Курской области.

«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун — это правда», — сказал Поддубный.

Он подчеркнул, что самые боеспособные части киевского режима уничтожены в ходе операции по освобождению Курской области. В настоящее время противник восстанавливает боеспособность.

Военкор добавил, что операция по освобождению оккупированного российского региона длилась 264 дня. В результате попытки удержать территории Курской области власти Украины потеряли 76,5 тыс. человек погибшими.

Ранее военкор Евгений Поддубный сравнил зверства ВСУ в Курской области с фашистскими. Герой России подчеркнул, что такое поведение противника служило мощным раздражителем и мотиватором.