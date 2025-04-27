Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что зверства украинской армии на оккупированной части Курской области сравнимы с фашистскими деяниями, сообщает «Царьград» .

«Неофашисты, казалось, лишь подражали своим предшественникам, стараясь не уступать им ни в чем», — написал Поддубный.

Он подчеркнул, что такое поведение служило мощным раздражителем и мотиватором. Также он высказал надежду, что в будущем все виновные в этих зверствах понесут заслуженное наказание.

Работавший в зоне СВО военкор в начале августа был тяжело ранен в результате атаки беспилотника ВСУ. После восстановления, Поддубный продолжил работать в Курской области. В сентябре прошлого года, благодаря мужеству и героизму при выполнении профобязанностей, военкор был удостоен звания Героя России по указу президента.