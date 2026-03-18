Три воздушные цели уничтожены в небе над Ленобластью

В небе над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три воздушные цели, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, на данный момент объявлен отбой воздушной опасности.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Над регионом уничтожено три воздушные цели», — заявил Дрозденко в мессенджере MAX.

Губернатор также уточнил, что в результате произошедшего жертв и повреждений нет.

Ранее один человек погиб при атаке беспилотников по жилым домам в Краснодаре.

