Три воздушные цели уничтожены в небе над Ленобластью
В небе над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три воздушные цели, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, на данный момент объявлен отбой воздушной опасности.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Над регионом уничтожено три воздушные цели», — заявил Дрозденко в мессенджере MAX.
Губернатор также уточнил, что в результате произошедшего жертв и повреждений нет.
Ранее один человек погиб при атаке беспилотников по жилым домам в Краснодаре.
